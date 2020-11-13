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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Top kapma ve dar alan çalışmaları...
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.
İdmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yapıldı.
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