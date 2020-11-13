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Futbol
AA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 12:36 | Son Güncelleme:

Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Top kapma ve dar alan çalışmaları...

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Hatayspor'da Rizespor hazırlıkları! Top kapma ve dar alan çalışmaları...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde Osman Çalgın Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Ömer Erdoğan: Hatayspor olarak rahat bir sezon geçirmek istiyoruz...
Ömer Erdoğan: "Hatayspor olarak rahat bir sezon geçirmek istiyoruz..."

İdmanda, 5'e 2 top kapma ve dar alan çalışmaları yapıldı. 

 

Hataysporda Rizespor hazırlıkları Top kapma ve dar alan çalışmaları...

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