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GeriFutbol Hatayspor, Portekizli Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.08.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Hatayspor, Portekizli Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı

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Hatayspor, Portekizli Ruben Ribeiro'yu renklerine bağladı
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Süper Lig'in yeni ekiplerinden Hatayspor, Portekizli futbolcu Ruben Ribeiro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre geçen sezonu Portekiz ekiplerinden Gil Vicente'de tamamlayan 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Ribeiro, Hatayspor'un Erzurum kampına katılarak bireysel çalışmalara başladı.

Tecrübeli futbolcu için yarın Erzurum'da imza töreni düzenlenecek.

Hatayspor, Portekizli Ruben Ribeiroyu renklerine bağladı

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