Canlı anlatım: Hatayspor Başakşehir maçı

Süper Lig'in 15. haftasında Hatayspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor.
HATAYSPOR 0-3 BAŞAKŞEHİR
GOL: 8' ve 27' Aleksic (pen), 45+4' Okaka
İkinci yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Falette, Adekugbe, Traore, Sackey, Saba, Muhammed, El Kaabi, Diouf
Başakşehir: Muhammed, Ömer Ali, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Mahmut, Berkay, Visca, Aleksic, Chadli, Okaka
Hatayspor – Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Yeni Hatay Stadı'nda oynanan Hatayspor-Başakşehir maçını Erkan Özdamar yönetiyor. Saat 16.00'da başlayan karşılaşma, beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.