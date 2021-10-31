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Hatayspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın sözleri: Bu durumu sorgulamalı

#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig
Hatayspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın sözleri: Bu durumu sorgulamalı

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın deplasmanda Hatayspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı, Hürriyet yazarları Banu Yelkovan ve Güntekin Onay köşelerinde değerlendirdi.

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BANU YELKOVAN: JOSEF'İN BOŞLUĞU KAPANMAZ

Hatay, Beşiktaş karşısında Brezilyalı futbolcunun yokluğunu iyi değerlendirdi.

Değil ligin en forma ekiplerinden lig ikincisi Hatay, klasmanın alt sıra takımlarından birine karşı bile Josef’ten yoksun çıkmak istemezdi muhtemelen Beşiktaş. Sezon başından bu yana, sakatlıklar yüzünden etrafında yer alan isimler sürekli değişirken, oyunun garantisi ve sahanın değişmez elemanı olarak istisnasız her maçta oynayan Brezilyalı’ya ek olarak, oynadığı her maçta fark yaratan Pjanic de olmayınca, siyah beyazlıların daha maç başlamadan zorlanacağı belli olmuştu.

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HATAY HER MAÇTA ATTI

Hücum bölgesindeki hızlı ve teknik oyuncuları sayesinde gol yollarında zorlanmayan ve ligde oynadıkları her maçta gol atmayı başaran Hatay ise tempolu ve oynamaya alıştıkları sistemli futbolla, karşılarındaki rakipler değişse bile oyunundan taviz vermeyeceğini kalan 10 haftada yeteri kadar göstermişti. Tüm eksiklerine rağmen kadrolar açıklandığında yine de göze parlak görünen Beşiktaş ilk 11’ine iki takımın oyun anlayışlarının benzerliği eklenince daha başlamadan haftanın en keyifli maçlarından biri olmaya adaydı karşılaşma. Öyle de başladı.

HEP BASKI YAPTILAR

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Hatayspor, Josef’in yokluğunu kimsenin kapatamayacağını bildiğinden olsa gerek, maça baskılı başladı. Gol, daha 6. dakikada Vida’nın çıkarken kaptırdığı toptan geldi. Lobjanidze bu golle, bu sezon Beşiktaş ağlarını en erken sarsan isim oldu. Beşiktaş’ın hazırlık paslarına bile baskıyla cevap veren Hatay’ın oyunu, 23. dakikada sakatlanan Batshuayi’nin oyundan çıktığı dakikalarda biraz soğusa da ilk yarının sonuna kadar devam etti. İkinci yarıda da rekabetçi ve mücadele dozu yüksek bir Futbol izledik. Beşiktaş 72. dakikada Mehmet Topal’ın topukla attığı golle beraberliği yakalar gibi oldu. Ofsayt olmasaydı yılın golü olabilirdi.

Duraklamalar ve sakatlıklar yüzünden ilk yarı 7, ikinci yarı 9 dakika uzayan maçın sonunda Hatay hak ettiği bir galibiyet aldı. Beşiktaş’ın deplasmanda puan kaybetme serisi devam etti.

GÜNTEKİN ONAY: BEŞİKTAŞ'A DEPLASMAN DEMEYİN

Beşiktaş’ın deplasmanlardaki kötü serisi dün de Hatay da devam etti. Josef ve Pjanic’in yokluğunda Atiba ile Necip’i orta alanda görevlendiren Sergen Yalçın, umduğunu alamadı.

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Maça baskılı başlayan Hatayspor son derece diri, canlı bir görüntü verdi ve 5’inci dakikada 1-0’lık üstünlük sağladı. Vida, Necip ve Montero ile geriden oyun kurmakta zorlanan Beşiktaş, topu rakip ceza sahasına taşımakta zorlandı. Hatayspor’un agresif ve temaslı oyununa karşı koyamayan siyah beyazlılar, Batshuayi’nin sakatlanıp çıkmasıyla bir olumsuzluk daha yaşadı.

KENAN HAREKETLi AMA...

Kenan Karaman hareketli ve çalışkan bir futbolcu ancak teknik olarak Beşiktaş seviyesinde bir santrfor değil. Necip de tüm iyi niyetine rağmen orta alanda aksıyor.

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İkinci yarıda Salih Uçan ve Mehmet Topal girdikten sonra belirgin bir oyun üstünlüğü yakalayan Beşiktaş, Hatay’ın dirençli savunmasını bir karambolde Mehmet Topal’ın topukla artığı golle geçse de, tartışmalı bir şekilde Cüneyt Çakır VAR uyarısıyla golü iptal etti.

GEÇEN SEZONKi HAVA YOK

Beşiktaş’ta geçen sezonki hava ve enerji yok. Sakatlık problemleri devam ediyor ve dün takımın bel kemiği Josef de Souza’yı fazlasıyla aradılar. Yaratıcılık sergilemesi beklenen Ghezzal ve Alex Teixeira da Hatay’ın agresif savunması karşısında çok fazla top kaybı yaptı. Sergen Yalçın ve futboldan sorumlu yöneticiler, deplasmandaki oyun karakterinin neden böyle olduğunu sorgulamalı.

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Sergen Yalçın: Sezon başında bu yana yapılanlar ortada...

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#Beşiktaş#Hatayspor#Süper Lig

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