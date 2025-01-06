Hatayspor maçı sonrası Fenerbahçe adına o gerçeği ortaya çıkardı: Çok enteresan bir durum | Ligin en problemlisi | Geri adım atmayacak

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Fenerbahçe ile Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve yüksek tansiyona sahne olan maçta kazanan taraf sarı - lacivertliler oldu.

Kadıköy'de oynanan müsabakadan 2-1'lik galibiyetle ayrılan Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri kaydetti. Hatayspor'un tek sayısı ise Bilal Boutobba'dan geldi.

Bu skorun ardından puanını 39'a yükselten sarı - lacivertliler, 2. sırada yer aldı. Hatayspor ise 9 puanla 18. basamakta yer buldu.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşmayı köşelerinde değerlendirdi.

İşte yorumlar...

Uğur Meleke: Enteresan bir 3-4-1-2 denemesi

Önceki hafta Adana Demir’e yenildiler, başkan gitti, teknik direktör gitti. Yetmedi, tek bir maçta tam 5 oyuncu cezalı duruma düştü. Beş tane de sakatı var. Dün savunma göbeğinde Kilama’ya hayatındaki ilk profesyonel maçına çıkan 2007’li Yiğit Ali eşlik etti. Takımın önemli aksamları Joelson Fernandes, Calvo, Rivas, Görkem, Strandberg, Massanga, Cemali de yoktular. Sportif direktör Yılmaz Bal yönetiminde sahaya çıkan Hatayspor’un şu haliyle Adana Demir’den dahi zayıf olduğunu söyleyebiliriz.

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Bu Hatayspor’un tabii ki Kadıköy’de Fenerbahçe’ye karşı gerçek bir sınav olduğunu söylemek güç. Jose Mourinho da sanırım rakibin zayıflığını dikkate alarak bu sezon ilk kez bir maça üçlü savunmayla başladı. İlk kez bir resmi maçta 11’de forma giyen Levent Mercan sol stoper oynadı. Kostic’le Samuel kanat bek olarak görev yaptılar. Tadic’se 3-4-1-2’de Dzeko-Nesyri ikilisinin arkasında on numara rolündeydi. Kağıt üzerinde Mourinho’ya yeni bir şeyler denediği için belki bir kredi verilebilir. Ancak dünkü maç çok başarılı bir deneme miydi, o tartışılır elbette.

DZEKO OYUN KURUCU GiBiYDi

1- Fenerbahçe eğer sezona 3-4- 1-2 ile devam edecekse stoper takviyesi şart. Dün sol stoper oynayan Levent Mercan’ın acemilikleri göze çarptı. Zaten Becao ve Oosterwolde’nin de sakatlıkları uzun.

2- Kanat bek havuzu açısındansa Fenerbahçe’nin yeterince oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Dün solda Kostic etkiliydi. Sağda Samuel vasattı, zaten sonra yerini Mert Müldür’e bıraktı. İlerleyen haftalarda düzeldiğinde Oğuz ve eğer listeye yazılırsa Lincoln Henrique de kanat bek kullanılabilecek isimler.

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3- Dün 3-4-1-2 formasyonunda Tadic on numara rolünde görev yaptı. Ancak oyun kurulumuna ondan daha fazla katkı yapan isim Edin Dzeko oldu. Dzeko sürekli derine geldi ve arkadaşlarına pozisyonlar hazırladı. 15’teki ilk golde payı var, En-Nesyri biraz daha becerikli olsa dün kendi hanesine 4 gol, Dzeko’ya da 4 asist yazdırabilirdi. Dzeko’ya uygun bir rol bu ikinci santrforluk.

Engin Kehale: Bu sistemde ısrar etmek gerek

Fenerbahçe enteresan takım. Çok baskılı olmasa da Mourinho’nun istediği gibi başlayan ve devam eden oyun, Opta verilerine göre bu sezon ikinci kez kaleye gelen ilk şutun gol bulmasıyla yine kısa süreli bir krize dönüşebiliyor. Hem de beraberlik sonrasında tribün tepkisini de denkleme dahil ederek.

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33. dakikaya kadar sarı lacivertlilerin kalesine tek bir şut atmayan Yılmaz Bal’ın öğrencileri, Boutobba’nın sekip ağlarla buluşan vuruşuyla Kadıköy’ü strese sokmayı başardı. Aslında 3-1-4-2, 3-4-1- 2 karışımı sistemle geçen haftalara oranla kendi istediği oyuna yaklaşan, En-Nesyri’nin golüyle de öne geçen bir Fenerbahçe vardı sahada bu dakikaya kadar.

MOURINHO’NUN PLANI ÇOK BAŞKA

Mourinho, Levent’i üçlünün soluna koyarak Amrabat’ın stoperlerin arasına girmesini engellemiş, Tadic’i biraz daha içe çekerek kanatları Kostic ve Osayi-Samuel’e emanet etmişti. Özellikle baskı noktalarında daha etkin olan bu sistem, Dzeko’nun İnter dönemindeki gibi çift santrfor performansından da kâğıt üzerinde fayda sağlayabilirdi. Eminim ki Fenerbahçeliler takımı çok daha önde görmeyi, oyunu rakip kaleye taşımayı ister ama kabul edelim ki Mourinho’nun kafasındaki oyun planı rakibi merkezde sıkıştırmaya yönelik. Bu konuda geri adım atacağını da hiç sanmıyorum.

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IKINCI GOL GELMESE STRES ARTACAKTI

Durum böyle olunca, birçok eksiğiyle İstanbul’a gelmiş, teknik direktörü ve başkanı olmayan Hatayspor bile maçı son dakikaya kadar tutabildi. İlk şutta gelen golün bunda tabii ki payı var ve belki En-Nesyri takibiyle ilk yarının sonunda galibiyet golü bulunamasa maçın stresi daha yüksek olacaktı.

Portekizli teknik adamın önümüzdeki haftalarda bu yeni sistem üzerine kurgulanmış bir takımda ısrar etme ihtimali yüksek çünkü Mourinho’nun istediği futbola en yaklaşan kurgu bu gibi gözüküyor.