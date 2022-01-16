Hatayspor maçı kadrosuna alınmayan Christian Luyindama, Galatasaray'a veda ediyor

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Galatasaray'ın 2019 yılında Standard Liege'den transfer ettiği 28 yaşındaki stoper, Hatayspor maçı kadrosuna alınmazken bu hafta sarı kırmızılılara veda edecek.

2024 yılına kadar sözleşmesi bulunmasına karşın kadroda düşünülmeyen ve Antwerp ile birlikte Belçika'dan 2 kulübün daha istediği Luyinmada'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması bekleniyor.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Sarı kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.