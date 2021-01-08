MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriHatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı!
GeriFutbol Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 19:29 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor, Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 23 yaşındaki Liberyalı forvet Mohammed Kamara'yı kadrosuna kattı.

Kulübün basın sözcüsü Rahmi Vardı, takımın Beşiktaş maçı öncesinde Antakya Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği idmanda gazetecilere yaptığı açıklamada, Liberyalı forvet ile 2,5 1 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

Genç oyuncuya başarı dileyen Vardı, "Atakaş Hatayspor, ara transfer döneminde ilk transferini bugün yapmış oldu. Kamara 2,5 yıllığına Atakaş Hatayspor ile anlaştı. Bütün taraftarlarımıza, camiamıza hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Kamara, daha önce ABD takımlarından LA Galaxy II'da ve TFF 1. Lig takımlarından Menemenspor'da forma giymişti

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle