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Hatayspor kupada şov yaptı, tur biletini 5 golle aldı

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#Hatayspor#Osmaniyespor FK#Ziraat Türkiye Kupası
Hatayspor kupada şov yaptı, tur biletini 5 golle aldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 17:48

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Hatayspor sahasında ağırladığı Osmaniye FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Nesine 3. Lig takımlarından Osmaniye FK'yı 5-0 yenerek 5. tura yükseldi.

Atakaş Hatayspor: 5 - Osmaniyespor FK: 0

Stat: Mersin

Hakemler: Batuhan Kolak, Yusuf Bozdoğan, Oğuz Kağan Çalışır

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Cengiz Demir (Dk. 77 Yiğit Ali Buz), Oğuzhan Matur, Selimcan Temel (Dk. 71 Ali Yıldız), Abdulkadir Parmak (Dk. 62 Görkem Sağlam), Okoronkwo (Dk.46 Rui Pedro), Boutobba, Bamgboye, Stranberg (Dk. 62 Aboubakar)

Osmaniyespor FK: Numan Soysal, Halil Karataş, Selahattin Furkan Cöcü (Dk. 56 Emirhan Çavuş), Serhan Yılmaz (Dk. 46 Taylan Özgün), Emircan Birinci (Dk. 71 Gürcan Gözüm) , Mertcan Akkaya, Berke Çelik (Dk.46 Osman Yavuz), Alper Aşkın, Oğuzhan Şahin Uzun (Dk. 62 Birkan Öksüz), Mehmet Aslan, Muhammet Yusuf Ocak

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Goller: Dk. 23 ve 45 Stranberg, Dk. 66 Rui Pedro, Dk.75 Bamgboye, Dk. 90+2 Aboubakar (Hatayspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Selahattin Furkan Cöcü, Dk. 39 Mehmet Aslan (Osmaniye FK) Dk. 24 Kerim Alıcı (Hatayspor)

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#Hatayspor#Osmaniyespor FK#Ziraat Türkiye Kupası

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