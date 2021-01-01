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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.01.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Konyaspor'u ağırlayacak! Gökhan Karadeniz cezalı...

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Hatayspor, Konyaspor'u ağırlayacak! Gökhan Karadeniz cezalı...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında yarın sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak maçı, hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 24 puanla 6. sırada bulunuyor.

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Geçen hafta deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 6-0 yenen bordo-beyazlılar, sahasında da 3 puan alan taraf olmak istiyor.

Hatayspor'da kırmızı kart cezalısı Gökhan Karadeniz yarınki maçta forma giyemeyecek.

Hatayspor, Konyasporu ağırlayacak Gökhan Karadeniz cezalı...

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