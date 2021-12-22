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Canlı anlatım: Hatayspor Konyaspor maçı

#Hatayspor#Konyaspor#Hatay Konya
Canlı anlatım: Hatayspor Konyaspor maçı

Süper Lig'in 18. haftasında Hatayspor ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, Spor Arena Canlı Anlatım Servisi farkıyla anbean takip edebilirsiniz.

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Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geliyor.

HATAYSPOR 1-1 KONYASPOR

GOL: 3' El Kaabi, 29' Mpoku

KIRMIZI KART: 31' Adekugbe (Hatayspor)

İkinci yarı oynanıyor...

İlk yarı sonucu: 1-1

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Fatih, Burak, Adekugbe, Ribeiro, Sackey, Mert, Sadık, El Kaabi, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Amir, Mpoku, Bytyqi, Rahmanovic, Serdar Gürler, Cikalleshi

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Ahmet Çalık’ın ceza sahası içerisinde kaleci Sehic’e geri pasında araya giren El Kaabi meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
22. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar Gürler'in yerden pasında altı pas önünde topla buluşan Cikalleshi topukla topu kaleye göndermek istedi, ancak top yandan auta gitti.
29. dakikada orta alanda kaptığı topla hızla çıkan Konyaspor’da Serdar Güler’in sağdan ortasına ceza sahası içerisinde bomboş kalan Mpoku şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-1
34. dakika da sağ taraftan Serdar Gürler’in ortasına altı pas çizgisi önünde dokundu, kaleci Munir son anda kornere çeldi.
39. dakikada Sağ kanatta topla buluşan Skubic ceza sahasına doğru ortaladı, savunmadan seken top Cikalleshi'nin önünde kaldı. Onun şutunda kaleye giden top son anda savunmaya çarptı ve savunma tarafından uzaklaştırıldı.
45. dakikada Serdar Güler ceza sahası dışından sert şut çekti, top üst direkten geri döndü.

HATAYSPOR KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Süper Lig'in 18'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 17.00'da başlayan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilir.

EMRE ÇOLAK İLE YOLLAR AYRILDI

Hatayspor’da sezon başında kadroya katılan Emre Çolak ile yollar ayrıldı. Karşılıklı olarak sözleşmesi feshedilen 30 yaşındaki futbolcunun bordo-beyazlı ekiple 2 yıllık kontratı bulunuyordu.

Spor Toto Süper Lig'in flaş takımlarından Hatayspor, 1 Temmuz tarihinde transfer ettiği Emre Çolak ile yollarını ayırdı. Emre Çolak ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Hatayspor, futbolcunun kontratını karşılıklı anlaşarak feshetti.

Hatayspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Emre Çolak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Emre Çolak'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

Emre Çolak, Hatayspor forması ile 8’i lig, 1’i kupa maçında olmak üzere toplam 314 dakika görev aldı. 30 yaşındaki futbolcu bordo-beyazlı forma ile gol ve asist katkısında bulunamadı.

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#Hatayspor#Konyaspor#Hatay Konya

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