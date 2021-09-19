Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
İzmirde dövme sanatçısının feci sonuİzmir'de dövme sanatçısının feci sonu#İzmir
Balık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyorBalık fiyatlarının düşmesi için deniz suyunun soğumasını bekleniyor #Balık Avı
LFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçı için toplanıyorLFP Disiplin Komisyonu, Lens-Lille maçı için toplanıyor#Fransa Ligue 1
Can Öncü kaza yaptı İspanyadaki ikinci yarışı tamamlayamadı...Can Öncü kaza yaptı! İspanya'daki ikinci yarışı tamamlayamadı...#Can Öncü
Mehmet Ali Erbilden Seda Sayana Kuruçeşme konserinde sürprizMehmet Ali Erbil'den Seda Sayan'a Kuruçeşme konserinde sürpriz!#Mehmet Ali Erbil
Pompalı tüfekle anneannesinin evini basıp, babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istediPompalı tüfekle anneannesinin evini basıp, babasının tacizine uğrayan kız kardeşini götürmek istedi#İzmir
Son dakika: Talibandan kadınlara flaş çağrıSon dakika: Taliban'dan kadınlara flaş çağrı!#Taliban
Son dakika: Flaş aşı açıklaması: Delta varyantı onları hedef alacakSon dakika: Flaş aşı açıklaması: Delta varyantı onları hedef alacak!#Koronavirüs
İhracatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğanın müjdelerine destekİhracatçılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelerine destek#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Meme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştümMeme kanserine yakalanan şarkıcı Şimal: 43 kiloya kadar düştüm#Şimal
HABERLERSpor Arena Haberleri

Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Hatayspor#Kayserispor#Sporanasayfa
Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Hatayspor Kayserispor maçı, Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde aynı puana sahip iki takımı karşı karşıya getirecek. Hatayspor ile daha önce 26 kez karşı karşıya gelen Kayserispor, bu maçlardan 10 galibiyet, 9 mağlubiyet, 7 beraberlik ile ayrıldı. Hatayspor kendi evinde rakibine karşı oynadığı 13 karşılaşmadan ise sadece 2 kez mağlup ayrıldı. O karşılaşmalardan birisi geçtiğimiz sezon oynanmıştı. Peki, çekişmeli geçmesi beklenen Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

Haberin Devamı

Hatayspor Kayserispor maçı puan tablosu için kritik bir öneme sahip olacak. Son iki hafta üst üste galibiyet elde eden Hatayspor, aynı başarıyı elde eden Kayserispor ile mücadele edecek. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Kayserispor'u konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Kayserispor#Sporanasayfa