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Hatayspor Kayserispor maçı puan tablosu için kritik bir öneme sahip olacak. Son iki hafta üst üste galibiyet elde eden Hatayspor, aynı başarıyı elde eden Kayserispor ile mücadele edecek. Peki, Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 5'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Kayserispor'u konuk edecek. 19 Eylül Pazar günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

Bordo-beyazlılar ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet ile 7 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hatayspor'da kart cezalısı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Simon Falette'nin ise oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.