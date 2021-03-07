Hatayspor Kayserispor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte detaylar
Hatayspor Kayserispor maçının ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu belli oldu. Süper Lig heyecanında bugün Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 29. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Karşılaşma Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak. İşte Hatayspor Kayserispor maçının detayları
Hatayspor Kayserispor maçı için geri sayım başladı. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak olan Hatayspor Kayserispor maçı bugün saat 16:00’da başlayacak. Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan toplayan Hatayspor, 5. sırada yer alıyor.
HATAYSPOR KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Hatayspor Kayserispor maçı bugün saat 16:00’da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
Ligdeki son yenilgisini 23. haftada sahasında Fenerbahçe karşısında 2-1'lik skorla alan bordo-beyazlı ekip, ardından 5 maçta mağlubiyet yüzü görmedi.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 46 puan toplayan Hatayspor, 5. sırada bulunuyor.
Kayserispor maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da, sakatlığı süren Selim Ilgaz forma giyemeyecek. Tedavisi tamamlanan Adama Traore'nin oynayıp oynayamayacağı ise maç saatinde belli olacak.
İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı Hatayspor 1-0 kazanmıştı.