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Futbol
AA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 09:39 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Maç Antakya'da...

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Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk edecek! Maç Antakya'da...
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Süper Lig'in 3. haftasında Atakaş Hatayspor, yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Ligde oynadığı ilk 2 maçında gol yemeyen ve bir galibiyet bir beraberlikle 4 puanı bulunan Hatay temsilcisi, Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılmak istiyor.

Sakat futbolcunun bulunmadığı bordo-beyazlı takımda, Kasımpaşa maçında kart cezalısı Ribeiro ve Sackey forma giyemeyecek.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'deki ilk maçında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş, geçen hafta da deplasmanda Fenerbahçe ile golsüz berabere kalmıştı. 

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