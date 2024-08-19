Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar belli oldu! Hatayspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

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Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan Hatayspor - Kasımpaşa maçı öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saati...

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kasımpaşa maçı Mersin Satdyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Bununla birlikte karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR'DA HAZIRLIKLAR TAMMALNADI!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Hatayspor'da hazırlıklar sona erdi.Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.



Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.



Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.



Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.