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Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar belli oldu! Hatayspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım

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#Hatayspor#Kasımpaşa#Maç
Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda Detaylar belli oldu Hatayspor - Kasımpaşa maçı canlı anlatım
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 08:59

Süper Lig ikinci hafta karşılaşmaları kapsamında Kasımpaşa, Hatayspor'un konuğu olacak. Mersin Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma öncesinde "Hatayspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun cevabı en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Karşılaşma öncesinde maçın detayları belli oldu. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte detaylar...

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Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? Bu akşam oynanacak olan Hatayspor - Kasımpaşa maçı öncesinde başta iki takımın taraftarları olmak üzere sporseverler merak içerisinde başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki, Hatayspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte Hatayspor - Kasımpaşa maçı canlı yayın kanalı ve saati...

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA,HANGİ KANALDA?

Hatayspor Kasımpaşa maçı Mersin Satdyumu'nda bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Bununla birlikte karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

HATAYSPOR'DA  HAZIRLIKLAR TAMMALNADI!

Süper Lig'in 2'nci haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek Hatayspor'da hazırlıklar sona erdi.Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre bordo-beyazlı ekip, maçın oynanacağı Mersin Stadı'nda antrenman yaptı.

Teknik direktör Özhan Pulat yönetimindeki idmanda futbolcular, taktik ve hava topu çalıştı.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

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#Hatayspor#Kasımpaşa#Maç

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