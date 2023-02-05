Canlı anlatım: Hatayspor Kasımpaşa maçı

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Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
HATAYSPOR 0-0 KASIMPAŞA
İlk yarı oynanıyor...
Volkan Demirel ve Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.
İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis.
Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.
HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 23. Hafta mücadelesinde Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.