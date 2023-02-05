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Canlı anlatım: Hatayspor Kasımpaşa maçı

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor#Kasımpaşa#Süperlig
Canlı anlatım: Hatayspor Kasımpaşa maçı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2023 15:20

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Hatayspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

HATAYSPOR 0-0 KASIMPAŞA

İlk yarı oynanıyor...

Volkan Demirel ve Selçuk İnan, teknik direktörlük kariyerlerinde ilk kez karşı karşıya geliyorlar.

İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kerim, Burak Bekaroğlu, Burak Yılmaz, Engin Can, Aabid, Boudjemaa, Dudziak, Kaan, El Kaabi, Ze Luis.

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Tarkan, Fabiano Silva, Yasin, Tirpan, Eysseric, Hajradinovic, Mortadha, Mounir, Fall.

HATAYSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 23. Hafta mücadelesinde Hatayspor, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 kanalından canlı izlenebilir.

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#Hatayspor#Kasımpaşa#Süperlig

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