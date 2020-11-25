Hatayspor, Karacabey Belediyespor'a penaltı atışları sonunda elendi
Ziraat Türkiye Kupası'nda normal süresi 2-2 biten A. Hatayspor - Karacabey Belediyespor karşılaşmasını konuk ekip penaltı atışları sonucunda 5-4'la geçerek tur atladı.
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 biten maçta Hatayspor'u penaltılarda 5-4 yendi ve Süper Lig ekibini kupa dışına itti.
Denizlispor ve Fatih Karagümrük'ün ardından Hatayspor, kupadan elenen bir başka Süper Lig ekibi oldu.
STAT: Antakya Atatürk
HAKEMLER: Kutluhan Bilgiç, Mehmet Metin, Selahattin Altay
HATAYSPOR: Akın (xx) - Burak (xx) (Dk. 91 Baha Berk x), Katranis (xx), Soner (xx) (Dk. 46 Isaac Sackey xx), Helder Barbosa (xx) (Dk.69 Akintola xx), Boupendza (xx), Gökhan (xx), Mirkan (xx), Abdurrahman (xx), Yusuf (xx), Ruben Riberio (xx) (Dk 69 Traore x)
KARACABEY BLD: Veysel (xx) - Ömer Faruk (xx), Gökhan (xx) (Dk.46 Sefa ?) (Dk. 60 Alper x), İlyas (xx), Abdullah (xx), Taşkın (xx), Onur (x) (Dk.46 Sergen x), Temel (xx), Rasimcan (x), Berk (x), Ömer (xx)
GOLLER: Dk. 25 Soner, Dk. 80 Akintola (Hatayspor) - Dk.19 Temel, Dk. 63 Ömer (Karacabey Bld.)
SARI KARTLAR: Isaac Sackey, Akintola (Hatayspor) - Berk, Ömer Faruk (Karacabey Bld)
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