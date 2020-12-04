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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.12.2020 - 10:51 | Son Güncelleme:

Hatayspor, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak! Takımda 3 eksik...

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Hatayspor, İstanbul'da Galatasaray'a konuk olacak! Takımda 3 eksik...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray'la karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 maç eksiği bulunan bordo-beyazlılar, geçen haftayı da maç yapmadan (Bay) geçti.

Ligde oynadığı 7 maçta üç galibiyet, üç beraberlik ve 1 mağlubiyeti olan Atakaş Hatayspor 12 puanla 13. sırada bulunuyor.

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Bordo-beyazlılar, ligin 2. sırasında bulunan güçlü rakibi Galatasaray'ı sahasında yenerek ligde üst sıralara yükselmek istiyor.

Hatay temsilcisinde cezalı oyuncu bulunmazken sakatlığı bulunan Abdurrahman Canlı, Soner Örnek ve Mesut Çaytemel bu maçta görev yapamayacak.

Atakaş Hatayspor bugün yapacağı son antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayarak hava yolu ile İstanbul'a hareket edecek.

 

Hatayspor, İstanbulda Galatasaraya konuk olacak Takımda 3 eksik...

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