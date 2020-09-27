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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.09.2020 - 13:41 | Son Güncelleme:

Hatayspor, İstanbul takımlarına yenilmedi

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Hatayspor, İstanbul takımlarına yenilmedi
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Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yenen Atakaş Hatayspor, son 3 haftada İstanbul takımlarına karşı çıktığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Bordo-beyazlı ekip sezona, Medipol Başakşehir'i 2-0 galibiyetiyle başlarken, geçen hafta deplasmanda Fenerbahçe karşında çıktığı maçta da 9 kişi kalmasına rağmen sahadan golsüz beraberlikle ayrılarak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ligde aldığı 2 galibiyet ve 1 beraberlikle Atakaş Hatayspor puanını 7'e yükseltti.

Hatay temsilcisi öte yandan Süper Lig'deki üç maçında da kalesinde gol görmedi.

Atakaş Hatayspor, haftaya oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçından galip ayrılarak hem yenilmezlik hem de gol yememe serisini sürdürmek istiyor.

Hatayspor, İstanbul takımlarına yenilmedi

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