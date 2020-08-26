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Hatayspor, Isaac Sackey'i transfer etti
Süper Lig'in yeni takımlarından Hatayspor, geçen sezonu Denizlispor'da kiralık geçiren Ganalı orta saha oyuncusu Isaac Sackey ile sözleşme imzalandığını açıkladı.
Hatayspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Atakaş Hatayspor'umuza Hoş Geldin Isaac Sackey! Kulübümüz Alanyaspor’dan Isaac Sackey’i kadrosuna kattı. Geçtiğimiz sezon Denizlispor'da kiralık olarak oynayan, 26 yaşındaki Ganalı orta saha oyuncusu, Isaac Sackey ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.
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