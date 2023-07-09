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Hatayspor 1-1 Hull City / Maç sonucu

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#Hatayspor#Hull City#Hazırlık Maçı
Hatayspor 1-1 Hull City / Maç sonucu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2023 18:06

Hatayspor ile Hull City, Bursa'da hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz biten mücadele, ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

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Yaşanan deprem felaketinden sonra Hatayspor, yeni sezonun ilk hazırlık maçında Hull City ile Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Maç başlamadan önce depremde hayatını kaybeden Hataysporlu futbolcu Christian Atsu’nun forması santra noktasında uzun süre serili kaldı. Taraftarın yoğun ilgi göstermediği maçın ilk yarısı 0-0 golsüzlükle sona erdi.

İkinci yarıya Hull City, 11’deki tüm futbolcuları değiştirerek maça başladı. İkinci yarının 68. dakikasında Will Jarvis’in attığı golle Hull City 1-0 öne geçti. Hatayspor 84. dakikada Ünal Durmuşhan’ın gelişen kontratakta bulduğu golle maçı eşitliğe taşıdı. Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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#Hatayspor#Hull City#Hazırlık Maçı

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