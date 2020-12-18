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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 09:49 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak! Gökhan Karadeniz cezalı...

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Hatayspor, Göztepe'ye konuk olacak! Gökhan Karadeniz cezalı...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak.

Gürsel Aksel Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Hatay temsilcisi, 18 puanla 8. sırada yer alıyor.

Bordo-beyazlı ekipte Gökhan Karadeniz kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. 

Hatayspor, Göztepeye konuk olacak Gökhan Karadeniz cezalı...

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