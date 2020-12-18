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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 15:58 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Göztepe maçına hazır!

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Hatayspor, Göztepe maçına hazır!
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının kentteki hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Yaklaşık bir saat süren antrenmanda futbolcular, top kapma ve taktik idman yaptı.

Atakaş Hatayspor, saat 15.00'te özel uçakla İzmir'e hareket edecek.

 

Hatayspor, Göztepe maçına hazır

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