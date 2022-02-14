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Hatayspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Süper Lig#Hatayspor#Göztepe
Hatayspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda

Hatayspor Göztepe maçı ile iki ekip 25. hafta mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Göztepe ile oynadığı son üç lig maçının ikisini kazanan Hatayspor, daha önceki toplam 10 karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti. Bugüne kadar Hatayspor'a konuk olduğu altı lig maçının sadece birini kaybeden Göztepe, Süper Lig'deki tek ziyaretinden 3-2'lik galibiyetle döndü.Bu sezon Süper Lig'de ilk kez üç maçlık galibiyet hasreti yaşayan Hatayspor, bu üç karşılaşmada kalesinde toplam 10 gol gördü. Şimdi gözler bu akşam oynanacak mücadeleye çevrildi. Peki Hatayspor Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda? 

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Sezonun ilk dokuz deplasman maçında aldığı galibiyet sayısını son iki karşılaşmada geride bırakan Göztepe, Süper Lig'de devam eden deplasmanda en uzun gol atma serisinin sahibi konumunda. Hatayspor bu sezon evinde kazandığı altı Süper Lig maçında toplam 17 gol atarken, puan kaybettiği beş karşılaşmada rakip filelere sadece üç gol gönderebildi. Bu sezon en fazla Süper Lig maçında ilk golü yiyen iki takımdan biri olan Göztepe, Trabzonspor'un ardından bu karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran ekip konumunda.

Hatayspor ile Göztepe arasında oynanan üç Süper Lig maçında atılan toplam sekiz golün tamamını iki oyuncu kaydetti: Mame Biram Diouf & Adis Jahovic. Bu sezon Hatayspor formasıyla Süper Lig'de en fazla gol atan oyuncu olan Mame Biram Diouf, kariyerinde ilk kez üst üste iki lig sezonunda 10+ gol sayısına ulaşmak için sahaya çıkıyor. Göztepe'nin deplasmanda attığı son golü kaydeden Halil Akbunar, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez dış sahada üst üste iki maç gol sevinci yaşadı. Teknik direktörlük kariyerinde yabancı meslektaşlarına rakip olduğu 10 Süper Lig maçının ikisini kazanabilen Ömer Erdoğan, bu iki galibiyetin birini sezonun ilk yarısında Nestor El Maestro karşısında aldı.

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HATAYSPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 

Hatayspor Göztepe maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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#Süper Lig#Hatayspor#Göztepe

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