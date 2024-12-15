×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Güncelleme Tarihi:

#Hatayspor – Göztepe#Hatayspor – Göztepe Saat Kaçta#Süper Lig
Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2024 11:11

Trendyol Süper Lig’de 16. hafta karşılaşmaları hız kesmeden devam ediyor. Atakaş Hatayspor bugün evinde Göztepe’yi konuk ediyor. Rıza Çalımbay yönetimindeki Hatayspor ligde kalma mücadelesi verirken sezona iyi başlayan Göztepe 24 puanla 6. sırada yer alıyor. Peki, Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın bilgileri!

Haberin Devamı

Hatayspor – Göztepe maçı bugün erken saatlerde başlayacak. Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor evinde Göztepe ile karşılaşacak. Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor. Hatayspor 8 puanla 18. sırada yer alırken Göztepe 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor – Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor - Göztepe 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-0 kaybeden bordo-beyazlılar, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor.

2024-2025 sezonuna istenilen başlangıcı yapamayan ve 8 puan toplayabilen Hatayspor ise rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor – Göztepe#Hatayspor – Göztepe Saat Kaçta#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!