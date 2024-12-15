Hatayspor – Göztepe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Haberin Devamı

Hatayspor – Göztepe maçı bugün erken saatlerde başlayacak. Süper Lig’de kötü bir sezon geçiren Atakaş Hatayspor evinde Göztepe ile karşılaşacak. Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor. Hatayspor 8 puanla 18. sırada yer alırken Göztepe 24 puanla 6. sırada bulunuyor. Peki, Hatayspor – Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

HATAYSPOR – GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 16. haftasında Hatayspor - Göztepe 15 Aralık Pazar günü saat 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Küme hattında bulunan Hatayspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde çıkış arıyor.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 3-0 kaybeden bordo-beyazlılar, evinde oynayacağı mücadelede hata yapmak istemiyor.

2024-2025 sezonuna istenilen başlangıcı yapamayan ve 8 puan toplayabilen Hatayspor ise rakibi karşısında 3 puanın sahibi olmak istiyor.