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Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Göztepe hazırlıklarına başladı! Kuvvet çalışması...

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Hatayspor, Göztepe hazırlıklarına başladı! Kuvvet çalışması...
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü deplasmanda yapacağı Göztepe maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Lütfü Savaş: Hatayspor’u UEFAda görmek istiyoruz...
Lütfü Savaş: "Hatayspor’u UEFA'da görmek istiyoruz..."

Antrenmanda futbolcular, kuvvet çalışmaları yaptı.

 

Hatayspor, Göztepe hazırlıklarına başladı Kuvvet çalışması...

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