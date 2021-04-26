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GeriFutbol Hatayspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek
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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.04.2021 - 14:10 | Son Güncelleme:

Hatayspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek

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Hatayspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek

Süper Lig'in 38. haftasında yarın oynanacak Atakaş Hatayspor-Gençlerbirliği maçını hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Antakya Atatürk Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Arda Kardeşler'in yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Kamil Çetin olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Bülent Birincioğlu yapacak.

Hatayspor-Gençlerbirliği maçını Arda Kardeşler yönetecek

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