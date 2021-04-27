Canlı Anlatım İzle: Hatayspor Gençlerbirliği maçı

Süper Lig'in 38'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği ile karşılaşıyor.

HATAYSPOR 2 - 1 GENÇLERBİRLİĞİ

GOL: 8' Aabid, 51' Diouf (Hatayspor) - 78' Piris (pen) Gençlerbirliği

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Sackey, Ribeiro, Aabid, Akintola, Boupendza, Mame Diouf

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Mattias, Arda, Diego, Halil İbrahim, Piris, Soner, Sio, Lima, Candeias, Stancu

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe atışında kale önünde topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Nordfeldt son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

8. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Aabid'in ceza alanına ortasında kaleye yönelen top, ağlarla buluştu: 1-0

12. dakikada sağ kanatta topla buluşan Candeias'in ceza alanına ortasında Lima'nın kafa vuruşunda, top az farkla auta gitti.

32. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan gelişen atağında, ceza alanı dışından Candeias'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Munir'den sekti. Dönen topu tamamlamak isteyen Soner Dikmen'in vuruşunda, Munir bir kez daha gole izin vermedi.

HATAYSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 38'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği ile mücadele edecek. 27 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor.



Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.



Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı başkent ekibi, 3-1 kazanmıştı.

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...