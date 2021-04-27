Hatayspor Gençlerbirliği maçı ile mücadele devam edecek. 3 puan için savaşın verileceği Hatayspor Gençlerbirliği maçı, iki takımın kulüp tarihindeki 21'inci karşılaşması olacak. Peki, Hatayspor Gençlerbirliği maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 38'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Gençlerbirliği ile mücadele edecek. 27 Nisan Salı günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Ligin geride kalan bölümünde 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşayan Hatayspor, 54 puanla 6. sırada bulunuyor.



Ligde 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 mağlubiyeti olan Gençlerbirliği ise 35 puanla 20. sırada yer alıyor.



Gençlerbirliği maçı öncesi bordo-beyazlı ekipte kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Selim Ilgaz ve Soner Örnek ise sakatlıkları nedeniyle yarın forma giyemeyecek.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan müsabakayı başkent ekibi, 3-1 kazanmıştı.

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