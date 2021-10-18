Hatayspor, Gaziantep'i 2 golle geçti

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden flaş F-35 açıklaması Türkiye ile görüşüyoruzABD'den flaş F-35 açıklaması! Türkiye ile görüşüyoruz#F-35
Taksiciler için yeni dönem Dikkat çeken 12 kural detayı...Taksiciler için yeni dönem! Dikkat çeken 12 kural detayı...#Taksi
Cengiz Ünderden Galatasaray açıklaması Daha farklı olabilirdiCengiz Ünder'den Galatasaray açıklaması! "Daha farklı olabilirdi"#Cengiz Ünder
Kovid-19da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Kocadan peş peşe çağrılarKovid-19'da son 24 saat: Kritik seviye sürerken... Koca'dan peş peşe çağrılar#Koronavirüs
Anne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözlerAnne ve babasının cesetleri tandırda bulunmuştu... Kan donduran sözler!#Kayseri
Erdoğandan Angolada İHA mesajı: Dünyada 1 numara haline geleceğizErdoğan'dan Angola'da İHA mesajı: 'Dünyada 1 numara haline geleceğiz'#Ticaret
2023e işaret etti: Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz2023'e işaret etti: 'Darbecilerin dayattığı anayasayla devam edemeyiz'#Anayasa
10 Ekimde hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama10 Ekim'de hastaneye kaldırılmıştı... Sağlık durumu hakkında flaş açıklama#Milos Zeman
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Kılıçdaroğluna suç duyurusuCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na suç duyurusu!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
SİHAnın Türkiyedeki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günüSİHA'nın Türkiye'deki fikir babasıydı... Bayraktar ailesinin acı günü#Özdemir Bayraktar
Anayasa görüşmelerinde önemli gelişme: Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardıkAnayasa görüşmelerinde önemli gelişme: 'Mekanizmalar üzerinde anlaşmaya vardık'#Suriye
Sergen Yalçını güldüren soru: Başka iş yapmam lazımSergen Yalçın'ı güldüren soru: Başka iş yapmam lazım!#Beşiktaş
Yarın sona eriyor... Fikirtepede yeni dönem başlıyorYarın sona eriyor... Fikirtepe'de yeni dönem başlıyor! #Fikirtepe
Uzmanlar endişeli... Her şey koronadan bile kötü olabilirUzmanlar endişeli... 'Her şey koronadan bile kötü olabilir' #Salgın
İngilizler rakamı duyurdu Selmanın harcayacağı para...İngilizler rakamı duyurdu! Selman'ın harcayacağı para...#Newcastle United
HABERLERSpor Arena Haberleri

Hatayspor, Gaziantep'i 2 golle geçti

#Hatayspor#Gaziantep Fk#Süper Lig
Hatayspor, Gaziantepi 2 golle geçti

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, evinde Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup etti.

Hatayspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflarHatayspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflar
Hatayspor - Gaziantep FK maçından öne çıkan fotoğraflar

Tümünü Gör
Haberin Devamı

Ev sahibi Hatayspor'un galibiyet gollerini 52. dakikada Diouf (P) ve 73. dakikada Kamara kaydetti. Gaziantep FK'nın tek sayısı ise 82. dakikada Sagal'dan geldi.

Maçtan önemli dakikalar:

3. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un pasında El Kaabi, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle hakem, golü geçerli saymadı.
14. dakikada ceza sahası içindeki Lobjanidze'nin sert şutunda, savunma meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi.
22. dakikada Traore'nin ceza sahası dışından vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
26. dakikada Hatayspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta, ceza sahası önünde Lobjanidze'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
27. dakikada Gaziantep FK'nin sağ kanattan gelişen atağında, Figueiredo'nun ortasında kaleye doğru yönelen top, direğin üstünden auta çıktı.
31. dakikada El Kaabi'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında Diouf'un kafa vuruşunda, kaleci Günay Güvenç son anda topu kornere çeldi.
32. dakikada sol kanattan Adekugbe'nin ortasında ceza sahası içinde Burak Öksüz'ün kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Günay Güvenç'te kaldı.
45 5. dakikada ceza sahasındaki Traore'nin kaleye gönderdiği topu Kitsiou çizgiden çıkardı.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

48. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'nin ceza sahası içine yaptığı ortada Diouf'un kafa vuruşunda, top Caulker'dan döndü. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Zorbay Küçük, Caulker'ın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 52'nci dakikada penaltıyı kullanan Diouf, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0
61. dakikada sol kanattan El Kaabi'nin ceza sahası önüne bıraktığı topa sert vuran Traore'nin şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
72. dakikada ceza sahası içinde Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, kaleci Munir topa sahip oldu.
73. dakikada Atakaş Hatayspor, skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Kamara, çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
82. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünden Sagal'ın çektiği sert şutta top, savunmaya çarparak ağlara gitti: 2-1
90 3. dakikada ceza sahası içinde Diouf'un çektiği şutta kaleci Günay Güvenç, topu kornere çeldi.
Karşılaşma, Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatayspor#Gaziantep Fk#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

Gelen taleple şaşkına döndü... Gizemli şirket sahibi multi milyarder oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

17 yaşında ailesinin mutfağında başladı! 22 yaşında dünyanın tanıdığı milyoner oldu

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor Olay paylaşım...

Wanda Nara ile Mauro Icardi çifti ayrılıyor! Olay paylaşım...

Korona sonrası şimdi de süper grip Hızla yayılıyor...

Korona sonrası şimdi de süper grip! Hızla yayılıyor...

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi

Usta oyuncu Güven Kıraç eridi!