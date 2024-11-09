Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 11:10
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ile her iki takım da ligdeki pozisyonlarını iyileştirmek için galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Gaziantep FK, Hatayspor deplasmanında en fazla puan topladığı rakiplerinden biri olarak dikkat çekiyor. Öte yandan, Hatayspor galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor. Peki, Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda izlenebilecek? İşte detaylar.
Hatayspor - Gaziantep FK maçı, her iki takımın da Süper Lig'de moral kazanmak istediği önemli bir karşılaşma olacak. Hatayspor, ligde oynadığı son beş iç saha maçında galibiyete ulaşamazken, Gaziantep FK ise son dört deplasman mücadelesinde en az iki gol yiyerek galibiyet yüzdesinde zorlandı. İki takım arasındaki rekabette Gaziantep FK’nın deplasman başarısı göze çarpıyor.
Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Hatayspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ
- Hatayspor, Süper Lig’de şu ana kadar oynadığı maçlarda galibiyet alamayan iki takımdan biri ve üst üste 11 maçlık bir galibiyet hasreti yaşama riskiyle karşı karşıya.
- Gaziantep FK, Süper Lig'de sezonun ilk sekiz maçında topladığı puanı son iki karşılaşmada kazandı ve çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.
- Hatayspor, iç sahada oynadığı son beş maçı kazanamazken, lig tarihinde ilk kez altı iç saha maçını galibiyetsiz tamamlama riskini yaşıyor.
- Gaziantep FK, deplasman maçlarında sıkıntılı bir süreç geçiriyor; son dört dış saha maçını kazanamadı ve bu karşılaşmalarda en az iki gol yedi.
- Bu sezon Süper Lig’de maçların son 15 dakikalık bölümünde gol atamayan tek takım olan Hatayspor, bu alanda ise rakibi Gaziantep FK’nın son 15 dakikalık bölümde bulduğu 8 gol ile karşılaşıyor.
- Gaziantep FK oyuncusu Joelson Fernandes, sezon başında etkili bir performans sergilerken (2 gol, 1 asist), son yedi karşılaşmada skora katkı sağlayamadı. Öte yandan Deian Sorescu, son beş maçın dördünde yaptığı katkılarla dikkat çekiyor (3 gol, 1 asist).