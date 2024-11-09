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Hatayspor - Gaziantep FK maçı, her iki takımın da Süper Lig'de moral kazanmak istediği önemli bir karşılaşma olacak. Hatayspor, ligde oynadığı son beş iç saha maçında galibiyete ulaşamazken, Gaziantep FK ise son dört deplasman mücadelesinde en az iki gol yiyerek galibiyet yüzdesinde zorlandı. İki takım arasındaki rekabette Gaziantep FK’nın deplasman başarısı göze çarpıyor.

Hatayspor - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig 2024/25 sezonu kapsamında Hatayspor - Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Mücadele, 9 Kasım Cumartesi günü saat 16.00'da Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

HATAYSPOR - GAZİANTEP FK MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLERİ