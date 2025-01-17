Hatayspor-Galatasaray maçında penaltı tartışması! Yabancı VAR çağırmadı

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Süper Lig'in 20. haftasında oynanan ve Hatayspor ile Galatasaray'ın 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Mücadelenin 33. dakikasında Yunus Akgün, yay üzerinden vuruşunu yaptı ancak savunmada Guy-Marcelin Kilama topu karşıladı.

Sarı-kırmızılı futbolcular penaltı itirazında bulunurken Cihan Aydın oyunu devam ettirdi.

YABANCI VAR ÇAĞIRMADI

Hakem Cihan Aydın, VAR'da bulunan Jan Boterberg ile görüştüğünü ve pozisyonda penaltı olmadığını belirtti.

BU SEZON İLK KEZ

Bu sezonki yabancı VAR uygulaması, Hatayspor-Galatasaray karşılaşmasıyla başladı.

VAR'da Belçikalı hakem Jan Boterberg yer aldı. AVAR'da ise Kerem Ersoy görev yaptı.

38 yaşındaki Belçikalı Jan Boterberg'in UEFA tarafından 18 maçta VAR hakemi olarak görevlendirildiği öğrenildi.

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