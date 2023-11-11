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Hatayspor - Galatasaray maçında penaltı tartışmaları!

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#Galatasaray#Hatayspor#Bahattin Şimşek
Hatayspor - Galatasaray maçında penaltı tartışmaları
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2023 21:58

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hatayspo4r'a 2-1 mağlup olan ve bu sezon ligde ilk yenilgisini alan Galatasaray'da iki pozisyon için penaltı itirazları vardı.

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanan maçta iki pozisyon için penaltı tartışması vardı.

Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonların ilkinde Barış Alper Yılmaz, ceza alanı sağında topu kafayla takım arkadaşına indirmek isterken rakibinin eli yüzüne gelmesi sonrası yerde kaldı. Barış'ın sakatlığı için oyunu durduran hakem Bahattin Şimşek, oyunun devam etmesini işaret etti.

Diğer pozisyon ise son dakikalarda yaşandı. Hatayspor ceza alanına yüksek gelen top için rakipleriyle mücadele eden Icardi yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Bahattin Şimşek bu pozisyonda da oyunu devam ettirdi.

Galatasaraylı taraftarlar bu iki pozisyon için sosyal medyada hakeme tepki gösterirken teknik direktör Okan Buruk da maç sonu açıklamasında; "Penaltı pozisyonları var, onların değerlendirilmesi gerekirdi." dedi.

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#Galatasaray#Hatayspor#Bahattin Şimşek

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