Hatayspor Galatasaray maçı ile Süper Lig'de dengeler yeniden değişecek. Galatasaray'ın galibiyet alması halinde 64 puanla liderlik koltuğuna oturacağı karşılaşma, Hatayspor için de son iki hafta alınan mağlubiyet için telafi niteliği taşıyacak. Peki, Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA OYNANACAK?

Süper Lig'in 32'nci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Galatasaray'ı konuk edecek. 3 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

SÜPER LİG EKİPLERİNDEN ATAKAŞ HATAYSPOR'UN ALTYAPI TESİSLERİ YENİLENDİ



Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 60 yatak kapasiteli yeni altyapı tesisinin geleceğin futbolcularını ağırlamaya devam ettiği belirtildi.



Açıklamada, "Defne Atatürk Stadı civarında bulunan 4 katlı altyapı tesisimizde toplantı salonları, yemekhane, analiz toplantı salonu, dinlenme salonu, iki adet teras ve idari bölümler bulunuyor." denildi.