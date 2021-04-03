Canlı Anlatım İzle | Hatayspor Galatasaray maçı

Süper Lig'in 32. haftasında Hatayspor ile Galatasaray kozlarını paylaşıyor.

İlk yarı oynanıyor

Hatayspor: 2

Galatasaray: 0

Goller: 21' Diouf, 29' Ribeiro

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Popov, Mesut, Aabid, Ribeiro, Akintola, Kamara, Traore, Diouf

Galatasaray: Muslera, Şener, Donk, Etebo, Saracchi, Ömer Bayram, Gedson, Feghouli, Arda Turan, Onyekuru, Mostafa

Bu sezon ilk golü attığı Süper Lig maçlarında Fenerbahçe ile birlikte en az puan kaybeden iki takımdan biri Hatayspor. Galatasaray ise açılış golünü yediği karşılaşmalardan en az puan çıkaran ekip konumunda. Hatayspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün yarısında imzası olan Mame Biram Diouf, bu dört golü de 45-59. dakikalar arasında kaydetti. 2021 takvim senesinde Galatasaray formasıyla Süper Lig'de en fazla deplasman golü atan oyuncu olan Henry Onyekuru, bu golleri oyuna sonradan girdiği iki karşılaşmada kaydetti.

Son Süper Lig maçında Rizespor filelerini havalandıran Emre Akbaba, Galatasaray formasıyla sadece bir kez üst üste iki karşılaşmada gol sevinci yaşadı.

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor Galatasaray maçı saat 19:00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor..

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de iyi bir performans sergileyen bordo-beyazlılar ise 29 müsabakada 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 yenilgiyle 46 puan topladı. Hatay temsilcisi, 32. hafta öncesi 7. sırada yer buldu.

FATİH TERİM VE ÜMİT DAVALA CEZALI

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yardımcı antrenör Ümit Davala, Hatayspor müsabakasında yedek kulübesinde yer alamayacak.

Ligin 31. haftasındaki Çaykur Rizespor müsabakasından sonra Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun 2'şer maç ceza verdiği Terim ile Davala, karşılaşmayı tribünden takip edecek.

Galatasaray'ın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin olacak.

SARI-KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

Galatasaray, Atakaş Hatayspor'a karşı 6 futbolcusundan yararlanamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte savunma oyuncuları DeAndre Yedlin, Christian Luyindama ve Marcao, cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kerem Aktürkoğlu da Hatayspor mücadelesinde yer alamayacak.

Emre Kılınç ve Taylan Antalyalı da yarınki müsabakada sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca Ryan Babel ve Oghenekaro Etebo, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İki futbolcu da yarınki karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 34. haftadaki Medipol Başakşehir maçı öncesi cezalı duruma düşecek.

HATAYSPOR İLE 2. RANDEVU

Galatasaray ile Hatayspor, Süper Lig tarihinde 2. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de ilk kez mücadele eden bordo-beyazlılarla ilk maçını sezonun 11. haftasında Türk Telekom Stadı'nda oynadı. Galatasaray, iki takım arasındaki ilk randevudan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.

SON 4 MAÇTA 8 PUAN KAYBETTİ

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de son 4 haftada kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışında ciddi yara aldı.

Ligde 20 ile 27. haftalar arasında 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan sarı-kırmızılılar, son 4 müsabakada istediği sonuçları elde edemedi. 28. haftada MKE Ankaragücü'ne 2-1 yenilmesiyle galibiyet serisi sona eren Galatasaray, 29. haftada Demir Grup Sivaspor'la 2-2 berabere kaldı. 30. haftayı 3-0'lık Hes Keblo Kayserispor galibiyetiyle kapatan sarı-kırmızılılar, 31. haftada ise Çaykur Rizespor'a 4-3 yenildi.

Galatasaray, söz konusu süreçte alması muhtemel 12 puanın sadece 4'ünü hanesine yazdırabildi.

Ligin en az gol yiyen takımı (27) olan sarı-kırmızılılar, son 4 maçta kalesinde 8 gol gördü.