Hatayspor – Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? Süper Lig 20. hafta açılış karşılaşması Hatayspor Galatasaray maçı yayın bilgisi!

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Hatayspor Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray’ı konuk ediyor. Mersin Stadı'nda oynanacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Hatayspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig’de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen olmak üzere 6 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan’ın 17 golüne, Hatay 11 golle karşılık verdi. Deplasmanda bu sezon hiç yenilmeyen sarı-kırmızılılar son deplasman yenilgisini de 11 Kasım 2023 tarihinde Hatayspor’a karşı yaşamıştı. Peki, Hatayspor – Galatasaray hangi kanalda, saat kaçta? İşte yayın bilgisi…

HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’de 20. haftanın açılış mücadelesi Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak. 17 Ocak Cuma günü Mersin Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Hatayspor – Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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HATAYSPOR – GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

Hatayspor: Erce, Kerim, Kilama, Calvo, Kamil Ahmet, Abdülkadir, Diack, Boutobba, Rui Pedro, Fernandes, Aboubakar

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Kerem, Yunus, Mertens, Barış Alper, Osimhen

4 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılılarda, Hatayaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira, mücadelede sarı kart görmeleri durumda 21. haftada İstanbul’da oynayacakları Konyaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Galatasaray’da Arjantinli futbolcu Mauro Icardi ile Brezilyalı futbolcu Gabriel Sara sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

10. RANDEVU

Hatayspor ile Galatasaray bugüne kadar Süper Lig’de 9 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 1’i hükmen olmak üzere 6 kez sahadan galip ayrılırken, bordo-beyazlılar da 3 defa rakibini mağlup etti. Aslan’ın 17 golüne, Hatay 11 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan müsabakayı Galatasaray, Michy Batshuayi’nin son dakikalarda attığı golle 2-1 kazanmıştı.

GALATASARAY 23 MAÇTIR YENİLMİYOR

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Bu sezon son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında evinde karşılaştığı İsviçre temsilcisi Young Boys’a yenilen Galatasaray, daha sonra oynadığı maçlarda kaybetmedi. Sarı-kırmızılılar 16’sı Süper Lig, 6’sı Avrupa Ligi ve 1’i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 23 karşılaşmada, 17 galibiyet elde ederken, 6 kez de berabere kaldı.