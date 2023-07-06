Hatayspor, Fisayo Dele Bashiru’yu kadrosuna kattı

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Hatayspor’da transfer çalışmaları sürüyor. Hatay temsilcisi, Manchester City U23 ve Championship ekiplerinden Sheffield Wednesday kulüplerinde forma giyen, Nijerya asıllı Hamburg doğumlu 22 yaşındaki futbolcu Fisayo Dele Bashiru’yu kadrosuna kattı. Bordo-beyazlı kulüpten, futbolcunun transferine ilişkin yapılan açıklamada, anlaşmaya varılan ve sağlık kontrolünden geçen 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Fisayo Dele Bashiru ile 3 yıllık sözleşme imzaladıkları belirtilerek Bashiru’ya, Hatay forması altında başarılar dileğinde bulunuldu.



Düzenlenen imza törenine Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Teknik Direktör Volkan Demirel de katıldı.

SPONSOR DESTEĞİ

Hatayspor, 2023-2024 sezonunda Süper Lig’e güçlü bir şekilde dönebilmek için mevcut sponsoru Bitexen ile sözleşme yeniledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Riva Tesisleri’nde Hatayspor Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel’in katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda açıklamalarda bulunan Aydın Toksöz, “Sponsorlarımızın destekleriyle ulaştığımız noktada yeni sezona tekrar katılabilmeyi başarabildik. Firmamızın hem şehrimize hem takımımıza desteklerini bize verecekleri reklam ve diğer koşullardaki sponsorluklarla devam ettireceğimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bize ve şehrimize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



"Önümüzdeki süreçte de Hatayspor olarak koşacağız"



Bu sponsorluk anlaşmasından ötürü teşekkür ederek sözlerine başlayan Volkan Demirel ise, "Bildiğiniz üzere geçen sene göğüs sponsorumuzdu. Bu sene de bizi yalnız bırakmadılar. Bu nedenle kendilerine minnet ve teşekkürlerimi sunuyorum. Sizler oldukça, sizin gibi sponsorluklar oldukça biz kulüp olarak, oyuncular olarak, futbolun paydaşları olarak bir şeyler yapabiliriz. Her zaman söylediğim ve söyleyeceğim gibi ayağa kalkması gereken bir Hatay ve ayağa kalkması gereken bir Hatayspor var. Sizlerin yardım ve destekleri ile orada yaşananların neler olduğunu bilerek ve hissederek yanımızda olunmasını diliyorum. Bu tabii ki diğer illerimiz için de geçerli. Biz kendimizi yalnızca Hatayspor olarak görmüyoruz. Bu depremi yaşayan 11 ilimizdeki her insanın yanında olmak amacıyla görevimi sürdürüyorum ve devam etmekten de gurur duyuyorum. Sizlerin de desteği ile ayağa kalktık yürümeye başladık. Önümüzdeki süreçte de Hatayspor olarak koşacağız” şeklinde konuştu.