Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman? Kulüpten iptal açıklaması
Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi. Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçının, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Peki, Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman?
Hatayspor-Fenerbahçe maçının 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlandığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, özel karşılaşmanın iptal olduğu belirtildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
Maçın iptal edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.
Müsabakanın akıbeti ile ilgili bir gelişme yok. Yeni tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.