MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor HaberleriHatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman? Kulüpten iptal açıklaması
GeriSpor Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman? Kulüpten iptal açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Spor Arena
Haber Giriş: 25.03.2021 - 10:19 | Son Güncelleme:

Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman? Kulüpten iptal açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman? Kulüpten iptal açıklaması

Hatay Stadı açılışında planlanan Hatayspor-Fenerbahçe maçı Kovid-19 nedeniyle iptal edildi. Yapımı tamamlanan 25 bin kişilik Hatay Stadı'nın açılışında oynanması planlanan Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe özel maçının, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Peki, Hatayspor Fenerbahçe özel maçı ne zaman?

Hatayspor-Fenerbahçe maçının 27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da planlandığı açıklanmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, özel karşılaşmanın iptal olduğu belirtildi. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Maçın iptal edildiği belirtilen açıklamada, "27 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da ev sahipliğimizde oynanacak olan özel maç, ülkemizde Kovid-19 vaka sayılarının artması nedeniyle iptal edilmiştir." denildi.

Müsabakanın akıbeti ile ilgili bir gelişme yok. Yeni tarih bilgisi belli olduğu takdirde haberimizde yer vereceğiz.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi