Hatayspor - Fenerbahçe maçında yıldızlaşan Altay Bayındır'dan itiraf

Fenerbahçe'nin Hatayspor'u yendiği maçta kurtarışlarıyla yıldızlaşan Altay Bayındır, mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.



Altay Bayındır'ın açıklamaları şu şekilde;

"Bizim için önemli bir maçtı. Böyle maçlarda puan kaybetmek istemiyoruz. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Benim adıma güzel bir geceydi. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz.

Maç sonu biraz yorgunum, fazla konuşmak istemiyorum. Önümüzde önemli bir maç var. Aynı ciddiyetle devam edeceğiz."



Altay Bayındır, Hatayspor karşısında 5 net kurtarışla oynadı ve galibiyette büyük pay sahibi oldu.

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