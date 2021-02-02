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Hatayspor - Fenerbahçe maçında sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi...
Hatayspor ile Fenerbahçe arasındaki mücadelenin 22. dakikasında Hatayspor'dan Yusuf Abdioğlu sakatlandı ve oyuna devam edemedi.
Süper Lig'de Hatayspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın 22. dakikasında sakatlık yaşandı.
Hatayspor'un stoperi Yusuf Abdioğlu sakatlığı nedeniyle maça devam edemedi.
Oyundan çıkmak zorunda kalan Yusuf'un yerine Pablo Santos sahaya girdi.
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