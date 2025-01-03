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Hatayspor, Fenerbahçe maçına Yılmaz Bal ile çıkacak!

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#Süper Lig#Hatayspor#Yılmaz Bal
Hatayspor, Fenerbahçe maçına Yılmaz Bal ile çıkacak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2025 07:00

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hatayspor'da teknik direktör koltuğu boş kaldı.

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Süper Lig’de pazar günü Fenerbahçe’ye konuk olacak Atakaş Hatayspor’da teknik sorumlu olarak takımın başında sportif direktör Yılmaz Bal sahaya çıkacak.

Radyospor’a konuşan Bal, “Fenerbahçe ve ondan sonra oynayacağımız Rize maçlarında takımın başında ben olacağım” dedi. Cezalı 5 futbolcunun maçta oynayamayacağını belirten Bal, “Sakatlarımız da var. Masango, Görkem, Fernandes, Recep Burak ve birkaç oyuncu daha yok” diye konuştu. Rıza Çalımbay ile yollarını ayıran Hatayspor’da, başkan Levent Mıstıkoğlu da istifa etmişti.

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#Süper Lig#Hatayspor#Yılmaz Bal

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