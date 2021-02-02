Hatayspor Fenerbahçe maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe'de Mesut Özil ilk kez maç kadrosunda!

Süper Lig heyecanı Hatayspor Fenerbahçe maçıyla devam ediyor. Süper Lig'in 22. haftasını lider tamamlayan Fenerbahçe, 23. haftada bugün Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 16.00'da başlayacak.



Süper Lig'de oynadığı son 8 mücadelede 1 beraberlik ve 7 galibiyet alan sarı-lacivertliler, rakibini yenerek çıkışını sürdürmek istiyor.



Fenerbahçe, 23. haftaya 45 puanla lider giriyor.



İki takım arasında ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.



Gökhan Gönül ve Ferdi Kadıoğlu dönüyor



Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlık yaşadığı için takımdan ayrı kalan kaptan Gökhan Gönül, Atakaş Hatayspor maçı kadrosuna alınacak.

Sarı-lacivertlilerde Gökhan'ın yanı sıra omzundaki sakatlığı atlatan ve son idmanda takımla çalışan Ferdi Kadıoğlu da teknik direktör Erol Bulut'un tercih etmesi durumunda kadroda yer alabilecek.



Fenerbahçe'de 5 eksik



Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor deplasmanına 5 oyuncusundan yoksun çıkacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas ile Marcel Tisserand, kadroda yer almayacak.



Bu oyuncuların yanı sıra hafif sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar ve Sinan Gümüş ile yeni transfer İrfan Can Kahveci de Hatayspor maçında forma giyemeyecek.





Hatay Kafilesi belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında sarı-lacivertlilerin, Hatay kafilesi belli oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kafilede yıldız oyuncu Mesut Özil de yer aldı.

Mesut, böylece Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de ilk kez bir maçın kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Jose Sosa ise Hatayspor maçının kafilesine alınmadı.

Sarı-lacivertlilerin, 21 kişilik maç kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Uğur Kaan Yıldız, Nazım Sangare, Caner Erkin, Filip Novak, Sadık Çiftpınar, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Attila Szalai, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.



4 oyuncu sınırda



Fenerbahçe'de Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde ceza sınırında yer alan Marcel Tisserand ve İrfan Can Kahveci, bugün forma giyemeyecek. Serdar Aziz ile Enner Valencia ise sarı kart görmesi durumunda Galatasaray derbisinde takımdaki yerini alamayacak.