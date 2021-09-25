Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Hatay'da hedef 5'te 5!

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Hatayspor Fenerbahçe maçı, aynı puana sahip her iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Averaj farkı ile Fenerbahçe'nin bir sıra önünde, dördüncü sırada yer alan Hatayspor, son 4 hafta üst üste aldığı galibiyet serisini, Fenerbahçe maçı ile bir üst seviyeye çıkarmak istiyor. Peki, Hatayspor Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

HATAYSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 7'inci Hafta mücadelesinde Hatayspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 26 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Ligde oynadığı son 4 maçta yenilgi yüzü görmeyen Hatayspor, Fenerbahçe'yi mağlup edip, puan cetvelinde üst sıralarda yer almaya devam etmek istiyor.



Teknik direktör Ömer Erdoğan yönetimindeki bordo-beyazlılar, ligde geride kalan 6 maçında 4 galibiyet ile birer beraberlik ve mağlubiyet alıp, 13 puan topladı.



Fenerbahçe maçı öncesi cezalı oyuncusu bulunmayan Hatayspor'da sakatlıkları süren Simon Falette, Isaac Sackey ve Onur Ergün'ün oynayıp oynamayacağı ise maç saatinde belli olacak.