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Futbol
AA
Haber Giriş: 11.12.2020 - 15:41 | Son Güncelleme:

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır!

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Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır!
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Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı futbolcular, Antakya Atatürk Stadı'nda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

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Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

 

Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır

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