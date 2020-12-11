Hatayspor, Fatih Karagümrük maçına hazır!
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı futbolcular, Antakya Atatürk Stadı'nda, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular, top kapma, pas ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.
Atakaş Hatayspor, Antakya Atatürk Stadı'nda yarın saat 13.30'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.
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