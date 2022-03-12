Hatayspor Fatih Karagümrük maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bugüne kadar Hatayspor ile oynadığı yedi maçın birinden yenilgiyle ayrılan Fatih Karagümrük, sadece rakibine konuk olduğu tek Süper Lig karşılaşmasını kaybetti. Evinde oynadığı son dört Süper Lig maçında 10 puan toplayan Hatayspor tek puan kaybını gol atamadığı tek karşılaşmada yaşarken, aldığı galibiyetlerde rakip filelere toplam 11 gol gönderdi. Deplasmandaki üç maçlık mağlubiyet serisini son karşılaşmada İstanbul Başakşehir'i yenerek sonlandıran Fatih Karagümrük, bu sezon dış sahada üst üste iki maç kazanamadı.

İstanbul takımlarıyla oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanan Hatayspor, bu iki galibiyeti de bu sezon evinde aldı. Bu sezon Süper Lig'de yaptığı isabetli pas başına en az şut çeken takım olan Fatih Karagümrük, aynı zamanda isabetli paslarının en düşük bölümünü hücum bölgesinde yapan ekip konumunda.

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2021/22 Süper Lig sezonunda en fazla gol atan iki oyuncudan biri olan Hataysporlu Ayoub El Kaabi, ilk 11 başladığı son altı maçta sekiz gole doğrudan katkı sağladı. Geride kalan 28 haftalık süreçte rakip kalelere kafayla en fazla şut gönderen oyuncu olan Hatayspor santrforu Mame Biram Diouf, aynı zamanda en fazla kafa golü kaydeden iki isimden biri.

Fatih Karagümrük formasıyla çıktığı son iki maçta birer gol atan Fabio Borini, Süper Lig kariyerinde sadece bir kez üst üste üç karşılaşmada gol sevinci yaşadı. Fatih Karagümrük'ün 2022 takvim senesinde deplasmanda attığı üç golün ikisinde Emre Mor'un doğrudan katkısı var.

HATAYSPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Fatih Karagümrük maçı 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.