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Haber Giriş: 18.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme:

Hatayspor Erzurumspor maçı neden ertelendi?

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Hatayspor Erzurumspor maçı neden ertelendi?
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Hatayspor Erzurumspor maçı, TFF'nin açıkladığı karara göre başka bir tarifte oynanmak üzere ertelendi. Normal şartlarda 18 Ekim Pazar günü saat 13.30'da oynanması beklenen karşılaşma, Hataysporlu futbolcular ve teknik heyetinde Covid-19 teşhis edilmesi nedeniyle farklı bir tarihe ertelenmek zorunda kaldı. İşte, Hatayspor tarafından bazı gelişmeler

Süper Lig'de 5. hafta oynanması beklenen Atakaş Hatayspor - BB Erzurumspor maçı ileri bir tarihe ertelendi.

TFF'nin açıklamasında "Atakaş Hatayspor Kulübü'nün A Takım Listesindeki Covid-19 PCR testi negatif olan oyuncu sayısının 14'ün altına düştüğü tespit edildiğinden karşılaşma ileri bir tarihe ertelenmiştir." ifadeleri yer aldı.

HATAYSPOR'DA 17 POZİTİF VAKA

Atakaş Hatayspor'da, 11 futbolcu, teknik direktör Ömer Erdoğan ve bir kulüp personelinin daha Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Hatayspordan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan COVID-19 testlerinde, 6 futbolcumuza ilaveten 11 futbolcumuzun, Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan’ın ve bir kulüp personelimizin COVID-19 testi pozitif çıkmış olup, toplamda 17 futbolcumuzda COVID-19 virüsüne rastlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

SÜPER LİG'DE VAKA SAYISI 29'A YÜKSELDİ

Süper Lig ekiplerinde koronavirüs vaka sayısı, Hatayspor'un açıklamasıyla birlikte 29'a yükseldi. Malatyaspor'da 4, Kayserispor'da 3, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor'da birer pozitif vaka bulunuyor.

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