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Futbol
Haber Giriş: 30.07.2021 - 21:19 | Son Güncelleme:

Hatayspor Dylan Saint-Louisi'yi renklerine bağladı

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Hatayspor Dylan Saint-Louisi'yi renklerine bağladı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louisi renklerine bağladı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, sol kanat oyuncusu Dylan Saint-Louis'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fransa'da Troyes takımı forması giyen sol kanat oyuncusu Saint-Louis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Yeni transferimiz Dylan Saint-Louis kendisini bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. İmza töreninde teknik direktörümüz Ömer Erdoğan da Dylan Saint-Louis'in yanındaydı. Futbolcumuz Dylan Saint-Louis'e bordo-beyaz formamızla nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da Saint-Louis ile canlı bağlantıyla görüştüğü ve futbolcuya yeni sezonda başarılar dilediği bildirildi.

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