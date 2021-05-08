Hatayspor Denizlispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Yukatel Denizlispor, ligde 10 maçtır, deplasmanda 11 müsabakadır kazanamıyor. Atakaş Hatayspor da son 3 hafta öncesinde 57 puan ve averajla 7. durumda yer alıyor. Denizlispor'u konuk ettiği yedi lig maçının hiçbirini kaybetmeyen ve Süper Lig'in ilk yarısındaki karşılaşmayı 2-0 kazanan Hatayspor, daha önce rakibini aynı sezonda iki kez mağlup edemedi. Hatayspor ile oynadığı son yedi lig maçının sadece birini kazanabilen Denizlispor, daha önceki sekiz karşılaşmada dört galibiyet almıştı.

Hatayspor ile Denizlispor arasında oynanan 15 lig maçındaki tek deplasman galibiyetini bu sezonun ilk yarısında Hatay ekibi aldı. Evinde oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Hatayspor, bu sezon üst üste üç iç saha galibiyeti alamadı. Süper Lig'de oynadığı son 11 deplasman maçını kazanamayan Denizlispor, tek sezonda daha uzun bir galibiyet hasretini en son 1987/88'de yaşadı.

Süper Lig'de çıktığı son maçta Beşiktaş'a 7-0 mağlup olan Hatayspor, bu sezon ikinci kez 6+ farklı yenilgi aldı. Lig tarihinde bir sezonda üç kez 6+ farklı mağlubiyet alan tek takım 1988/89'da Kahramanmaraşspor. Deplasmanda 24 maçtır kalesini gole kapatamayan Denizlispor, Süper Lig'de devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Yeşil-siyahlı ekip, lig tarihinde daha uzun tek seri yaşadı.

Bu sezon sahasında açılış golünü attığı hiçbir Süper Lig maçında puan kaybetmeyen tek takım Hatayspor. Denizlispor ise deplasmanda ilk golü yediği 12 maçın 11'ini kaybetti.Hatayspor'un Süper Lig'de attığı son 10 golde ya Mame Diouf'un ya da Aaron Boupendza'nın payı var. Süper Lig'de Hatayspor'a ilk kez rakip olmaya hazırlanan Hugo Rodallega, Türkiye kariyerinde karşılaştığı 27 rakibinin 23'üne gol attı. Kolombiyalı santrfor, lige geldiği 2015/16 sezonundan bu yana en fazla takımın filelerini havalandıran oyuncu konumunda.

HATAYSPOR DENİZLİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hatayspor Denizlispor maçı bu akşam saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beIN CONNECT kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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