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Hatayspor, Dele-Bashiru'yu Lazio'ya kiraladı! "Mecburi satın alma şartı..."

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#Transfer#Hatayspor#Lazio
Hatayspor, Dele-Bashiruyu Lazioya kiraladı Mecburi satın alma şartı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 15:13

Hatayspor, Nijeryalı orta saha Fisayo Dele-Bashiru'nun İtalya Serie A takımlarından Lazio'ya, "mecburi satın alma" şartı ile kiralandığını açıkladı.

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Hatayspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ve takımın önemli oyuncularından biri olan Fisayo Dele-Bashiru için Lazio takımı ile geçici transferi konusunda anlaşma sağladı.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Dele Bashiru’nun İtalya Serie A takımlarından Lazio’ya, mecburi satın alma şartı ile geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Dele Bashiru’ya emekleri için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz" denildi.

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23 yaşındaki oyuncu, ligde 36 maçta görev alırken 8 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

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#Transfer#Hatayspor#Lazio

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