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Hatayspor, Cemali Sertel'i yeniden kiraladı! Jonathan Okoronkwo'dan 3 yıllık imza...

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#Transfer#Hatayspor#Anadolu Kulüpleri
Hatayspor, Cemali Serteli yeniden kiraladı Jonathan Okoronkwodan 3 yıllık imza...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 09:47

Süper Lig ekiplerinden Hatayspor, Rusya’nın FK Krasnodar takımında forma giyen forvet oyuncusu Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık sözleşme imzalarken, geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen 24 yaşındaki sol bek oyuncusu Cemali Sertel’i 1 yıl daha kiralık olarak renklerine bağladıklarını açıkladı.

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Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.

İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Jonathan’a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.

Hatayspor’a geçen sezon Başakşehir’den kiralanan Cemali Sertel ise, 14 maçta forma giyerken skor katkısı üretememişti.

Cemali satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo beyaz renklere bağlayan imzayı attı.

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#Transfer#Hatayspor#Anadolu Kulüpleri

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