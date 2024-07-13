Hatayspor, Cemali Sertel'i yeniden kiraladı! Jonathan Okoronkwo'dan 3 yıllık imza...

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Hatayspor, Jonathan Okoronkwo ile 3 yıllık anlaşma imzaladığını duyurdu.
İmza törenine Hatayspor Başkan Vekili Ender Yardımcı ve Futbol Şube Sorumlusu Mehmet Reşat Akpınar katıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, “Jonathan’a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz” denildi.
Hatayspor’a geçen sezon Başakşehir’den kiralanan Cemali Sertel ise, 14 maçta forma giyerken skor katkısı üretememişti.
Cemali satın alma opsiyonlu, 1 yıl kiralık sözleşme ile kendisini bordo beyaz renklere bağlayan imzayı attı.