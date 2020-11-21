Bu sezon Süper Lig'de rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım Hatayspor

Süper Lig'de çıktığı son iki karşılaşmada da gol yemeyen Rizespor, Kasım 2004'ten bu yana üç maçlık bir seri yakalayamıyor.

Süper Lig'in ilk sekiz haftasında oynadığı karşılaşmalar duran top golüne sahne olmayan tek takım Hatayspor. Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünde Mame Biram Diouf'un doğrudan katkısı var. Bu sezon Hatayspor'un Süper Lig'de çektiği 53 şutun dörtte birinde Strahil Popov'un payı vardı Rizespor'un Süper Lig'de attığı son dört golün üçünde Fabricio Baiano'nun doğrudan katkısı var. Bu sezon Süper Lig'in ilk sekiz haftasında attığı gollerle takımına en fazla puan kazandıran isim, Rizespor forveti Loic Remy.

Hatayspor Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor Çaykur Rizespor maçı 22 Kasım Pazar günü saat 13:30'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.